В деле о смертельном ДТП на Сумской проверяют подозрительных экспертов

Новое заседание по скандальному делу Зайцевой началось с ходатайства Сергея Перепелицы – адвоката обвиненного Геннадия Дронова, о допросе в суде специалистов из Днепра, которые делали техническую экспертизу. Им, в отличие от харьковчан, удалось установить среднюю скорость Лексуса – 106 км в час, а также то, что у Зайцевой была возможность затормозить и избежать аварии.

По выводам днепрян – не важно, где стоял Дронов на перекрестке, важно, что стартовал он на «желтый», а не на «зеленый», как того требуют правила.

Допросить днепрян адвокат просил вместе с харьковскими экспертами, чтобы установить различия в их исследованиях и внести изменения в обвинительные акты обоих участников аварии. Это, по мнению адвоката, может повлиять на степень вины каждого участника ДТП.

Сергей Перепелица, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова

Неповний судовий розгляд і оцінка всіх доказів - справедливо, правильно, можуть бути підставою для повернення у разі поліпшення становища особи. Ну, щодо Олени Зайцевої – це, звичайно, не поліпшення, а погіршення. А от щодо Дронова, то він може визнати його або невинуватим, або певним чином пом*якшити все інкриміноване

Суд отказал в допросе этих экспертов. А вот экспертов, определявших, пребывала ли Елена Зайцева в стане наркотического опьянения, суд согласился допросить. Об этом ходатайствовала Лариса Матвеева.

Во время первой экспертизы еще на стадии расследования судебно-медицинские эксперты не могли установить, находилась ли водитель в состоянии наркотического опьянения, ведь они не получили от следователя никаких необходимыхдокументов – ни токсиологического исследования, ни лабораторного анализа с найденными опиатами, ни осмотра нерколого Федорко.

А во время второй экспертизы указали, что не знают количества опиатов, а значит, не могут сказать, как они повлияли на организм водителя.

Однако госпожа Матвеева обозначила – для законодательства неважно, сколько такого вещества в крови. Более того, по ее словам «эксперт» принадлежит к институции, которая уже не существует, и никак не подтверждал свою компетентность.

Лариса Матвеева, представитель потерпевших

У нас количественно определение вещества только для алкоголя – 0,2 промилле в крови, для остальных - наркотических веществ этого нет. Если это сейчас будет принято как базовое, то в принципе любой наркоман может воспользоваться сложившейся практикой и сказать, так как в Украине нет методики, которая позволяет провести это исследование, то в принципе «я не наркоман и за рулем езжу как хочу».

Валерий Бухан, прокурор

По алкоголю в крові, то там визначають же ж кількість, і в залежності від його кількості встановлюють вплив на організм – По алкоголю визначають, по наркотикам – ні. Я вважаю, що тут різніці небагато, і вміст цієї речовини якимось чином впливатиме на організм людини, чи це значна кількість, чи ні – А колись у вашій практиці було, що експерти визначали кількість опіатів, кількість наркотичних речовин? – В моїй практиці не було

К тому же на следующем заседании суд повторно допросит обоих потерпевших – Игоря Берченка и его дочь Оксану Евтееву. По непонятным причинам система «Оберег», ведущая полную аудиозапись каждого судебного заседания, не сработала во время их допроса, который произошел год назад, секретарь суда это не заметила, потому правда всплыла случайно. Потому судье вызвал потерпевших опять, так что если ошибку не устранить, это может привести к возвращению дела апелляцией.