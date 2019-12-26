В деле о теракте возле Дворца спорта начались судебные дебаты

26 декабря 2019 г. 16:34
Автор: Лариса Говина
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Сегодня во Фрунзенском райсуде Харькова слушается дело о кровавом теракте возле Дворца спорта. Сейчас по делу начались судебные дебаты.

Прокурор отметил, что доказательств относительно трёх обвиняемых достаточно, и озвучил данные следствия о событиях в день взрыва и незадолго до трагедии.

Представители пострадавших перед началом дебатов отметили, что будут настаивать на наиболее жестком наказании - пожизненном заключении.

 

В своем выступлении прокурор попросил суд изменить обвиняемым меру пресечения с ареста на личное обязательство в связи с их обменом.
Потерпевшие выступили против такой меры пересечения и поддержали меру наказания предложенную прокуратурой - пожизненное заключение.

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