В деле о теракте возле Дворца спорта начались судебные дебаты

Сегодня во Фрунзенском райсуде Харькова слушается дело о кровавом теракте возле Дворца спорта. Сейчас по делу начались судебные дебаты.

Прокурор отметил, что доказательств относительно трёх обвиняемых достаточно, и озвучил данные следствия о событиях в день взрыва и незадолго до трагедии.

Представители пострадавших перед началом дебатов отметили, что будут настаивать на наиболее жестком наказании - пожизненном заключении.

В своем выступлении прокурор попросил суд изменить обвиняемым меру пресечения с ареста на личное обязательство в связи с их обменом.

Потерпевшие выступили против такой меры пересечения и поддержали меру наказания предложенную прокуратурой - пожизненное заключение.