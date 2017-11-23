В деле патрульного Олейника сформирован суд присяжных

В четверг, 23 ноября, Голосеевский районный суд Киева избрал суд присяжных, который будет рассматривать дело против патрульного полицейского Сергея Олейника, который почти два года назад застрелил человека после погони.

Прокуратура Киева сообщила, что в состав суда вошли двое профессиональных судей, трое основных присяжных и двое запасных (их привлекут к рассмотрению в случае, если у кого-то из основного состава не будет возможности).

Кроме того, патрульному продлили на очередные два месяца меру пресечения в виде личного обязательства.

На следующем заседании 16 января 2018 года Олейнику начнут зачитывать обвинительный акт.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года сотрудники патрульной полиции в Киеве застрелили пассажира автомобиля, который пытался скрыться от погони. В районе Севастопольской площади полицейские заметили группу лиц, садившихся в автомобиль с алкоголем. В течение 40 минут полицейские безуспешно пытались догнать BMW, который передвигался на очень высоких скоростях и неоднократно нарушил другие правила дорожного движения, в том числе выезжая на встречную полосу движения.

После нескольких предупреждений патрульные открыли огонь в воздух. Автомобиль не остановился, после чего был открыт огонь по колесам. Одна из пуль попала в 17-летнего пассажира, жителя Боярки Михаила Медведева, который впоследствии скончался. Это был первый случай применения патрульными оружия с летальным исходом.

Олейник обвиняется по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) УК Украины.