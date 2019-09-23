В деле полицейских о взятках и избиениях в харьковском метро заявлен отвод судье

В Ленинском суде прошло предварительное заседание по делу полицейских метрополитена. В настоящее время установлены пятеро подозреваемых - начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения. Их удалось разоблачить благодаря записям видеокамер, которые летом прошлого года из-за жалоб людей установили на станции метро «Южный вокзал».

На записи видно, как полицейские бьют человека, лежащего на полу. Кроме насилия, считают в прокуратуре, правоохранители во время обыска личных вещей у одной женщины похитили 200 фунтов стерлингов, а у другой - 3000 российских рублей. Они также пытались замаскировать свои действия, внося в протоколы ложные сведения о доставленных лицах.

Теперь им предъявлены подозрения по статьям «Кража»,«Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»,«Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа».

Хотя они, говорят защитники подсудимых, своей вины не признают - ни те, кому грозит до 10 лет лишения свободы, ни те, чьи действия следствие квалифицирует не так строго.

Адвокат уверяет, что просто подзащитный оказался не в то время и не в том месте.

Дмитрий Тихоненков, адвокат

Анализ документов, того что я знаю, - мой человек, Агафонов Дмитрий, он совершенно не виновен, он случайно там оказался, никаких противоправных действий не совершал.

Подсудимые - а только один из них находится под стражей, - в зале суда появились все, но попросили перенести заседание из-за отсутствия одного из адвокатов. Кроме того, в зале не присутствовали все пострадавшие. К тому же выяснилось, что судья является клиентом одного из адвокатов по другому делу. По какому – защитник не детализировал, ссылаясь на адвокатскую тайну, но его коллегой было заявлен отвод.

Дмитрий Циплицкий, адвокат подсудимого

У одного з захисників клієнтом є й суддя, й обвинувачений, це не повинно бути, щоб не було й тіні упередженості , я заявив клопотання, й колегія його ухвалила.

В ближайшее время будет сформирована новая коллегия, которая начнет рассмотрение дела, ведь через два дня заканчивается срок действия меры пресечения, поэтому её надо либо пересмотреть или продлить.