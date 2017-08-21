В День города перекроют некоторые улицы

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием 74-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, а также 26-й годовщины независимости Украины.

Так, с 5:30 до 10:00 23 августа будет запрещено движение транспорта по пр. Независимости, на участке от пр. Науки до ул. Тринклера.

Также с 6:00 23 августа до 13:00 24 августа будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

С 18:00 и до завершения массового мероприятия 23 августа будет прекращено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до пр. Науки, по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости, и по ул. Тринклера - от пл. Свободы до пр. Независимости.

На период проведения праздничных мероприятий ряд автобусов изменят маршрут следующим образом:

с 5:30 до 10:00 23 августа:

- автобусы 65э, 296э: Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Балакирева - ул. 23 Августа - пр. Науки - ст. м. «Научная»;

- автобус 278э: спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Отакара Яроша - ул. Балакирева - ул. Деревянко - Белгородское шоссе и далее по маршруту;

- автобус 20э, 88э, 217э: ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

- автобус №119э: пр. Армянский – пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

с 10:00 23 августа до 13:00 24 августа:

- автобусы №20э, 88э, 119э, 217э: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

- автобусы №65э, 296э: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки – пр. Независимости и далее по маршруту;

с 18:00 до завершения праздничных мероприятий 23 августа:

- автобусы №20э, 88э, 217э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Научная»;

- автобус №78э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Научная», а также изменит путь следования: ст. м. «Научная» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

- автобус №202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика;

- автобус №119э: пр. Армянский - пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

- автобусы №33э, 44, 215э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Научная»;

- автобусы №97э, 245э, 270э: спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки - ст. м. «Научная» и далее по маршруту.

Кроме того, с 5:30 до завершения праздничных мероприятий 23 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости, ул. Тринклера и пл. Свободы. На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева

- ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная» с 5:30 до 10:00:

- часть маршрута троллейбуса №2: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - ст. м. «Научная»;

- часть маршрута троллейбуса №2: разворотный круг «пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции.