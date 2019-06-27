 

В День Конституции обеспечивать правопорядок будут 300 правоохранителей

27 июня 2019 г. 16:20

Торжества по случаю Дня Конституции Украины пройдут на территории Харькова и области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в 9:00 состоится возложение цветов к Монументу Независимости, а проведение праздничных мероприятий на площади Конституции запланировано в течение дня. Ожидается, что участие в мероприятиях примут до 23 тысяч граждан.

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 300 работников Нацполиции и 50 военнослужащих Нацгвардии. Полицейские призывают жителей и гостей Харькова и области не нарушать общественный порядок, а также соблюдать действующее законодательство.

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