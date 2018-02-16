В день матча Шахтер – Рома метро будет работать дольше - мэрия

16 февраля 2018 г. 17:42
232 просмотра

Об этом сообщил вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 16 февраля. По его словам режим работы метрополитена будет продлен, кроме того разработана дорожная карта мероприятия.

"Будет отработана система безопасности, будет отработана логистика как передвижения фтуболистов, судейской бригады, так и болельщиков, которые приедут в Харьков. Мы ожидаем, что стадион будет заполнен", - отметил Терехов.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля. Ранее в твиттере донецкого клуба было размещено сообщение. что продано больше 30 тысяч билетов.

 

Видео: 

В день матча Шахтер – Рома метро будет работать дольше - мэрия - 16.02.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.