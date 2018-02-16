В день матча Шахтер – Рома метро будет работать дольше - мэрия

Об этом сообщил вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 16 февраля. По его словам режим работы метрополитена будет продлен, кроме того разработана дорожная карта мероприятия.

"Будет отработана система безопасности, будет отработана логистика как передвижения фтуболистов, судейской бригады, так и болельщиков, которые приедут в Харьков. Мы ожидаем, что стадион будет заполнен", - отметил Терехов.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля. Ранее в твиттере донецкого клуба было размещено сообщение. что продано больше 30 тысяч билетов.