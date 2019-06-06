В день около пяти тысяч харьковчан посещают центры админуслуг

06 июня 2019 г. 16:30
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Центрам предоставления административных услуг города исполнилось 8 лет и за это время их посетили больше 4 миллионов заявителей.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Викторию Китайгородскую.

Она напомнила, что первый центр был открыт 30 мая 2011 года на Красношкольной набержной, 26 (нынче - Гимназическая набережная). Это был Единый разрешительный центр, а через два года центры предоставления админцуслуг были открыты во всех районах Харькова. В том числе, в 2017 году появился уникальный на сегодняшний день для Украины - Региональный центр услуг.

Так, в Едином разрешительном центре можно было получить 80 услуг в сфере оформления разрешительных документов, а сегодня - это уже около 400 различных видов услуг. Среднее время приема документов в центрах и ожидания – 15 минут. В месяц в центры обращается около 100 тысяч человек, а в день - 5-6 тысяч.

Также посетителям предлагают различные виды электронных услуг и так называемые «быстрые услуги». Харьковчане могут получить консультации по телефонам горячей линии и приложению «Skype».Вскоре  планируется оказание услуг на дому либо при необходимости в больнице с помощью мобильных кейсов. 

Кроме того, Китайгородская рассказала, что ведутся переговоры  с Региональным сервисным центром МВД, что в админцентрах можно было получить водительские удостоверения в случае их утраты или смены имени, а также оформить новые авто.

 

 

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