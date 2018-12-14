В День Святого Николая пройдет благотворительный марафон «Здійсни мрію»

В день Святого Николая, среду 19 декабря, традиционно весь прямой эфир «Сніданку з 1+1» станет благотворительным марафоном. Команда утреннего шоу вместе с проектом «Здійсни мрію» призывают украинцев приобщиться к большим чудам и помочь собрать средства на осуществление мечты детей, которые сейчас борются за свою жизнь.

Праздничный выпуск вместе с Русланом Сеничкин и Людмилой Барбир проведут ведущая ТСН Лидия Таран и ее дочь Василина.

Начиная с 6:30 и до 9:30 они будут представлять эксклюзивные лоты, а торги продлятся целый день до 19:00 на странице «Сніданок» в Facebook. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую сумму и перечислит ее на счет благотворительного фонда «Ти не один».

Каждый желающий сможет побороться за личные встречи с участниками «Танців з зірками»: Иракли Макацария составит компанию во время тест-драйва новой модели автомобиля Tesla, Павел Вишняков пригласит сняться в детективном сериале канала «2+2» - «Опер по вызову», а Денис Беринчик проведет для победителя персональную тренировку по боксу. Среди лотов также знакомство с мировым мотивационным спикером Ником Вуйчичем, урок экстремального вождения с путешественником и ведущим «Світ навиворіт» Дмитрием Комаровым, возможность оказаться за кулисами «Жіночого кварталу» и познакомиться с Еленой Кравец, а один из счастливчиков сможет получить сертификат на встречу с роботом Софией от венчурного инвестора Марка Гинзбурга. Свои лоты также предоставят Владимир Зеленский, Дмитрий Шуров, MONATIK, Катя Осадчая, Влад Яма, Ольга Навроцкая, Камалия и другие.

Кроме того, зрители «Сніданку з 1+1» могут приобрести крутые подарки, путешествия, и тем самым помочь деткам из проекта «Здійсни мрію».

Например, сеть «Цитрус» выставляет на аукцион набор современных гаджетов от Apple - телефон, планшет, ноутбук, часы, а авиакомпания МАУ предлагает три билета в бизнес-класс в выбранном направлении на любой прямой рейс, например, Нью-Йорк или Бангкок.

«Когда дети тяжело, или даже безнадежно, болеют, так важно их поддержать и дать им силу выдержать все испытания. Мы хотим, чтобы каждый малыш знал, что он не один, что волшебники и добрые люди рядом, - рассказывает куратор проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран. - Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе. Все собранные во время марафона средства станут чьей-то искренней улыбкой, громким смехом и слезами радости. Хотя бы один день, наполненный счастьем и положительными эмоциями, может изменить всю жизнь ребенка, который верит в чудо».

Во время праздничного эфира студию «Сніданку з 1+1» посетит популярная группа «Время и Стекло», а также певец Дмитрий Шуров с сыном Львом. Кроме того, зрители увидят трогательные истории желаний детей, которые ждут своих волшебников, услышат свежие подробности арт-марафона #моядитячамрія, а также узнают, когда состоится запуск Луча мечты к звездам.

«Ежегодно в День Святого Николая мы стараемся не только создать праздничную атмосферу в эфире, но и подарить веру в чудо всем, кто в этом нуждается. Мы счастливы, что «Сніданок з 1+1» уже четвертый год становится площадкой, которая объединяет всю страну вокруг большого дела. Результаты благотворительных марафонов вдохновляют всю нашу команду. К нам присоединяется все больше известных людей, а количество благотворителей растет из года в год», - комментирует директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакина.

Проект «Здійсни мрію» был основан в 2016 году, основной целью которого было исполнение мечты тяжелобольных детей, что дает им внутренние силы бороться со страшным недугом. В процессе реализации проекта выявилась негативная тенденция в угасании способности мечтать у украинских детей. В 2018 году команда провела социологическое исследование, организаторы проекта укоренились в своих наблюдениях и приняли решение расширить свою деятельность на всех детей Украины и совместно с благотворительностью проводить еще и просветительскую работу для привлечения внимания общественности к проблеме.

Присоединяйтесь к благотворительному марафону «Сніданку з 1+1» 19 декабря с 6:30 и соревнуйтесь за эксклюзивные лоты в течение дня.

БО "ТИ НЕ ОДИН" БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 1+1 МЕДІА"

Проект «Здійсни мрію»

Код ЕДРПОУ 41565550

р/р 26004020040834 (грн, USD, EUR), в АБ «Південний», МФО 328209

Назначение платежа: Благотворительный взнос.