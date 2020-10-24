В день выборов ГБР откроет "горячую линию" для приема информации о правонарушениях

24 октября 2020 г. 11:50
Источник: 112.ua
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В день проведения местных выборов 25 октября 2020 в Государственном бюро расследований работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Отмечается, что ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК), правоохранителями и военнослужащими, а также судьями. 

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63

 

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