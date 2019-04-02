В день выборов харьковчанин за 20 минут 8 раз вызвал полицию

В день выборов харьковчанин в течение 20 минут 8 раз вызвал полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Вечером 31 марта в Индустриальный отдел полиции позвонил мужчина и заявил, что на него напали, и попросил о помощи.

Пока ​​следственно-оперативная группа ехала на вызов, полицейские получили еще один звонок от этого же мужчины, который заявил, что ждет полицию в другой части района.

Таким образом, в течение 20 минут мужчина сделал несколько вызовов полиции и каждый раз называл новый адрес.

Во время последнего звонка он заявил, что долго ждет помощи и пригрозил заминировать административное здание Индустриального отдела полиции.

Для проверки этой информации в отдел полиции приезжали эксперты-взрывотехники, которые осмотрели 5000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 8 полицейских. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Выяснив все обстоятельства, правоохранители приняли решение о закрытии данного уголовного производства с выделением материалов для проведения проверки наличия в действиях харьковчанина признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно санкции данной статьи мужчине грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.