В день выборов на Харьковщине не зафиксировано существенных нарушений - областной штаб Порошенко

31 марта 2019 г. 22:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Наблюдатели от кандидата в президенты Украины Петра Порошенко не зафиксировали на территории Харьковской области в день выборов нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

"По нашим данным существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не было", - сказали корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в областном штабе Петра Порошенко.

Напомним, согласно результатам исследования "Национальный экзит-пол 2019" Киевского международного института социологии и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова по состоянию на 18:00 первом туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,4%. 

Петр Порошенко занял вторую строчку с показателем 17,8%.

Юлия Тимошенко стала третьей - с результатом 14,2%.

 

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