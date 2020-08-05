В Департаменте здравоохранения ХОГА объяснили увеличение количества случаев COVID-19

Показатели заболеваемости коронавирусом на Харьковщине не превышены, и сейчас нет оснований для перевода региона из «зеленой» зоны и усиления карантина. Об этом сказал и.о. директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

«За вчерашний день в Харьковской области проведено 1959 исследований, из них 1003 - это ПЦР-тесты, остальные - исследования ИФА. По результатам этих исследований подтверждены 145 положительных тестов на COVID-19. Какого-либо резкого роста количества больных в области на сегодняшний день нет. Ввиду увеличения количества исследований, увеличивается количество положительных результатов», - заявил Бондарчук.

Он пояснил, что положительные результаты получают, тестируя круг ранее выявленных больных.

«Чем больше будет исследований, тем больше пациентов будет выявлено с положительным диагнозом. Есть бессимптомные носители, они являются окружением заболевших. Это основная часть выявленных. Мы констатируем стабильную ситуацию. Показатели стабильные, оснований для усиления карантина нет», - отметил Бондарчук.

Однако он настаивает на необходимости соблюдения карантинных мер, в частности масочного режима в местах скопления людей - в транспорте, супермаркетах, рынках, местах общественного питания. С требованием усилить контроль ОГА уже обращалась в полицию.

По словам Бондарчука, сейчас в областной инфекционной больнице находится 240 пациентов, то есть она полностью заполнена. Но рядом, на территории детской инфекционной, подготовлен отдельный корпус с 50 боксовыми палатами, в которых можно разместить 150 пациентов.



«В корпус за последнюю неделю заведены 100 точек доступа кислорода, то есть 100 пациентов могут получать кислородную поддержку», - отметил Бондарчук.

Как сообщалось, 5 августа на брифинге глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Харьковской области превышены показатели, установленные постановлением, по уровню заболеваемости и динамике заболеваемости. По словам министра, из 146 больных за последние сутки - 133 человека проживают в Харькове. Поэтому он попросил обратить внимание на ситуацию местные власти.