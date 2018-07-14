В Дергачах мужчина обокрал дом товарища

В полицию в Дергачах обратился местный житель с заявлением о краже из его дома.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Вернувшись с работы, заявитель обнаружил поврежденное окно. В комнате был беспорядок, шкафы были открыты настежь и были разбросаны вещи.
Мужчина обнаружил пропажу одежды и сразу обратился в полицию.
Местные правоохранители выяснили, что вором оказался 38-летний житель поселка Пересечное – товарищ потерпевшего.
Злоумышленник знал, что в доме товарища в определенное время никого не будет, разбил оконное стекло и проник в дом.
В чужом доме злоумышленник нашел еду, не спеша поужинал и пошел домой, забрав с собой одежду товарища на сумму около 1500 гривен.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
За кражу с проникновением в жилище мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
По делу ведется следствие.