В Дергачах мужчина обокрал дом товарища

14 июля 2018 г. 14:40
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В полицию в Дергачах обратился  местный житель с заявлением о краже из его дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Вернувшись с работы, заявитель обнаружил поврежденное окно. В комнате был беспорядок,  шкафы были открыты настежь и были разбросаны вещи.

Мужчина обнаружил пропажу одежды и сразу обратился в полицию.

Местные правоохранители выяснили, что вором оказался 38-летний житель поселка Пересечное – товарищ потерпевшего.

Злоумышленник знал, что в доме товарища в определенное время никого не будет, разбил оконное стекло и проник в дом.

В чужом доме злоумышленник нашел еду, не спеша поужинал и пошел домой, забрав с собой одежду товарища на сумму около 1500 гривен.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражу с проникновением в жилище мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По делу ведется следствие. 

 

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