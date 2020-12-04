В Дергачах мужчину, который бил жену, отправили за решетку за домашнее насилие

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что в течение июня 2019 года по июль 2020 45-летний житель Дергачей неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в отношении своей гражданской жены, с которой имеет общего ребенка.

С июня 2019 года мужчина состоял на учете в полиции как лицо, совершающее домашнее насилие.

«Однако должных выводов домашний тиран не сделал. Неоднократно он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал психологическое насилие в отношении гражданской жены и бил ее.

Такое поведение нигде не работающий мужчина объяснял отказом жены давать ему деньги на кофе и сигареты», - рассказали в прокуратуре.

В суде подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.