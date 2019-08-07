 

В Дергачах строят современный мусороперерабатывающий комплекс (фото)

07 августа 2019 г. 15:16
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Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что первая очередь работ по строительству нового мусороперерабатывающего комплекса на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов подходит к завершению.

Об этом сегодня, 7 августа, во время пресс-тура сообщил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко.

Он напомнил, что этот уникальный для Украины проект стоимостью более 40 млн долл. реализуется на средства Мирового банка, а генеральным подрядчиком является польская компания.

По словам Юрия Суярко, уже построена половина нового полигона для складирования отходов, а до 1 октября завершится строительство ряда вспомогательных зданий на промышленной площадке. Также в ближайшее время там должны быть установлены системы сбора и очистки фильтрата.

После этого строительство всего комплекса, с конвейерами, сортировочными линиями и полигоном, в течение года планируется завершить полностью. До этого момента ныне действующий полигон ТБО будет рекультивирован и подготовлен к добыче биогаза.

«Наши газовые генераторы будут перерабатывать полигонный газ в электричество, которое будет продаваться по «зеленому тарифу» оператору рынка, а на вырученные деньги мы сможем выплачивать тело кредита и проценты. При строительстве мы применяем только передовые европейские технологии, предотвращающие выделение газа в атмосферу и заражение почвы фильтратом. Поэтому никаких неприятных запахов здесь больше не будет, и экологическая обстановка для всех ближайших населенных пунктов будет соответствовать всем санитарным нормам», - отметил Юрий Суярко.

По его словам, новый полигон, по проекту, сможет принимать отходы в течение 15 лет, но с внедрением системы раздельного сбора мусора срок его службы значительно увеличится.

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