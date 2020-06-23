В Дергачах заброшенное здание превратили в общежитие для переселенцев

Переселенец из Луганска Александр Кот показывает однокомнатную квартиру, площадью 16, 5 квадратных метров. Здесь живет вместе с женой и маленькой дочкой. Чтобы обустроить жилплощадь замерял периметр комнаты, нарисовал схему и начал двигать мебель виртуально на компьютере.

Для того, чтоб организовать хоть какое-то разделение жизненного пространства постарались сделать кухонную зону. Здесь продиктовано максимальным количеством света, чтобы не нагружать глаза. Мы не отделили практически полностью кровать Мирославы и у нее есть маленький свой уголочек

Родился в Харькове, в юности вместе с семьей переехал в Луганск и прожил там всю сознательную взрослую жизнь, а в 2014 году взял все самое необходимое и вернулся, как отмечает мужчина, не переселенцем, а беженцем. Через некоторое время узнал, что в дом попал снаряд, который разбил стену, у которой находилась детская кроватка.

Александр Кот, переселенец из Луганска

Уезжали, в общем, когда начала авиация летать над городом. Серьезные бои начинались, и это все происходило над нашей головой. Мы не стали ждать того момента, когда что-то прилетит в нас. Предварительно мы собрали “тревожный чемоданчик” собственно его, ребенка, вторую сумку с детскими вещами, раскладную маленькую коляску. И с этим приехали

С этого момента, рассказывает Александр, началась постоянная смена места жительства, а потом еще и проблемы со спиной. Мужчина получил второе высшее образование. Сейчас преподает в школе в Дергачах историю. О социальном общежитии для вынужденно перемещенных лиц узнал случайно. Подал заявку, собрал документы и получил “зеленый свет”. Вместе с семьей живет здесь с февраля.

Александр Кот, переселенец из Луганска

В целом, конечно, первое ощущение зимой, которое мы здесь испытали, это - здесь тепло. Мы безумно мерзли, дом, где мы жили, было и плюс 16 в спальне, и мы постоянно болели, мерзли. Здесь тепло и недорого

Ежемесячно люди платят в среднем по 500 гривен за комнату - это зависит от площади, а также платят за коммунальные услуги.

Наталья Бондаренко вместе с мужем и двумя детьми живет в общежитии с марта. Договор аренды здесь заключила на год. Говорит, удобно, что здесь обустроены кухни, душевые, санузел, прачечная и детская площадка рядом с домом. Однако площади в 18,7 квадратных метров для четырех несколько маловато.

Наталья Бондаренко, переселенка из Луганска

Мы все взвесили. Снимали квартиру полностью со своей мебелью, квартира была только стены и потолок. Поэтому сюда заехали и мебели у нас очень много, и мы даже в одной комнате не помещаемся. Ну, и дети разнополые, сыну 11 лет. Просим вторую комнату, но горсовет нам пока добро не дает

Ранее это здание использовалось как общежитие, но уже как двадцать лет находилась в запущенном и полуразрушенном состоянии. За счет грантовой помощи здесь реконструировали кровлю, утеплили чердак и фасад, сделали перепланировку, установили новые металлопластиковые окна и двери, поставили модульную котельную. На это потратили немного больше 12 миллионов гривен.

Сергей Кадыгроб, консультант по вопросам связи с органами власти Украинского фонда социальных инвестиций

Цей гуртожиток розрахований на 31 кімнату. Наразі проходить заселення, вже живуть 23 особи, ще 6 осіб оформляють документи для переїзду. Ми показуємо приклад, як можна вирішувати проблеми переселенців, проблеми простих людей. От приїхали переселенці і завжди виникає питання - чому до нас... Це навантаження на соціальну сферу і тому ми поза тим, що реконструюємо будиночки, для надання їх переселенцям, ми відремонтували школу тут в Дергачах. В цілому по Харківській області - це 6 шкіл, 2 дитячих садочка

По условиям договора с городской властью, говорит Сергей Кадыгроб, приватизировать это жилье невозможно - оно имеет статус социального. В рамках реализации проекта в Запорожской, Днепровской и Харьковской областях построено 120 квартир и 194 комнаты в общежитиях.

В Харьковской области это 17 квартир в Краснограде и Богодухове и 99 комнат в Лозовой, Дергачах, Изюме и Золочеве. Свободных квартир лишь несколько. И такая программа в 2019-м году завершилась. Далее, говорят в фонде, немного изменят формат проекта.

Сергей Кадыгроб, консультант по вопросам связи с органами власти Украинского фонда социальных инвестиций

Ми зараз реалізовуємо проект УФСІ-6 з тими ж цілями і в нас незабаром з'являться повноцінні квартири в Ізюмі і в Чугуєві теж для переселенців. Однак, ми ще й думаємо про майбутнє і про ті виклики, які зараз спостерігаємо перед суспільством і вже теж розпочат проект УФСІ-7, який направлений на розвиток первинної сільської медицини

Единственное условие для того, чтобы попасть сюда - справка о статусе внутренне перемещенного лица. Предоставлять жилье здесь будут до окончания военного конфликта на Востоке страны.