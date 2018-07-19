В Дергачевском районе мужчина обокрал гараж соседа

В полицию обратился мужчина и сообщил о краже из его гаража, расположенного на дачном участке в Солоницевке Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявитель рассказал, что неизвестный проник внутрь и похитил автозапчасти и металлолом.

В краже полицейские разоблачили 27-летнего жителя Солоницевки, а вещественные доказательства изъяли.

Молодой человек нигде не работает и таким образом решил подзаработать.

В результате сбыта краденого злоумышленник планировал получить около 1000 гривен.

Следователем Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.