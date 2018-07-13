В Дергачевском районе двое мужчин в чужом дворе готовили наркотики

В Дергачевском районе полицейские уличили двух жителей Солоницевки в хранении наркотических веществ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

47- и 29-летний товарищи проникли во двор чужого домовладения, где обустроили место для изготовления наркотиков.

О том, что в доме находятся неизвестные, в полицию сообщила 76-летняя владелица дома, которая обратилась к полицейским за помощью.

В результате осмотра ее домовладения полицейские обнаружили и изъяли пятилитровую кастрюлю с веществом коричневого цвета, 5 пол-литровых полимерных бутылок, частично заполненных веществом коричневого цвета, 5 шприцев с остатками коричневого вещества.

При осмотре двора в будке для собаки нашли 7 литровых полимерных бутылок, частично заполненных веществом коричневого цвета.

Найденные вещественные доказательства правоохранители отправили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.