В Дергачевском районе мужчина обокрал родственников

Полицейские Харьковской области задержали молодого человека, который обокрал родственников, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители изобличили в краже 26-летнего харьковчанина, который уже имел проблемы с законом.

В полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Черкасская Лозовая. Женщина рассказала, что после визита племянника у ее мужа пропал электрический шуруповерт. Злоумышленник нанес материальный ущерб родственникам на сумму около 3000 гривен.

Полицейские установили, что злоумышленник украденный электроинструмент сразу продал знакомому, чтобы иметь деньги на выпивку и развлечения.

Полицейские изъяли вещдок. После проведения экспертизы шуруповерт вернут владельцу.

Следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.