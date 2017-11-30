В Дергачевском районе мужчина обокрал родственников

30 ноября 2017 г. 14:19
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Полицейские Харьковской области задержали молодого человека, который обокрал родственников, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители изобличили в краже 26-летнего харьковчанина, который уже имел проблемы с законом.

В полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Черкасская Лозовая. Женщина рассказала, что после визита племянника у ее мужа пропал электрический шуруповерт. Злоумышленник нанес материальный ущерб родственникам на сумму около 3000 гривен.

Полицейские установили, что злоумышленник украденный электроинструмент сразу продал знакомому, чтобы иметь деньги на выпивку и развлечения.

Полицейские изъяли вещдок. После проведения экспертизы шуруповерт вернут владельцу.

Следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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