В Дергачевском районе мужчина обокрал товарища

23 марта 2018 г. 12:27

В полицию обратился 50-летний житель  Дергачей и заявил об исчезновении телефона, который находился в комнате его дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что к краже причастен товарищ заявителя,  31-летний безработный житель поселка Слатино.

Мужчина накануне совершения кражи гостил в доме потерпевшего.

Уходя, злоумышленник прихватил с собой мобильный товарища, чтобы потом продать.

Вещественное доказательство полицейские изъяли.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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