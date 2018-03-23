В Дергачевском районе мужчина обокрал товарища

В полицию обратился 50-летний житель Дергачей и заявил об исчезновении телефона, который находился в комнате его дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что к краже причастен товарищ заявителя, 31-летний безработный житель поселка Слатино.

Мужчина накануне совершения кражи гостил в доме потерпевшего.

Уходя, злоумышленник прихватил с собой мобильный товарища, чтобы потом продать.

Вещественное доказательство полицейские изъяли.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.