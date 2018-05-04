В Дергачевском районе мужчина ограбил магазин

В полицию обратилась 50-летняя женщина и сообщила, что в конце апреля неизвестный мужчина зашел в магазин, где она работает продавцом, и потребовал дать ему в долг бутылку водки.
Женщина отказалась.
Мужчина разозлился и начал разбрасывать товар с полок.
Затем злоумышленник схватил блок кофе, в котором было почти 50 стиков, и убежал, причинив ущерб на сумму около 170 гривен.
В совершении грабежа правоохранители разоблачили 42-летнего жителя поселка Русская Лозовая.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.