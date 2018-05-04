В Дергачевском районе мужчина ограбил магазин

В полицию обратилась 50-летняя женщина и сообщила, что в конце апреля неизвестный мужчина зашел в магазин, где она работает продавцом, и потребовал дать ему в долг бутылку водки.

Женщина отказалась.

Мужчина разозлился и начал разбрасывать товар с полок.

Затем злоумышленник схватил блок кофе, в котором было почти 50 стиков, и убежал, причинив ущерб на сумму около 170 гривен.

В совершении грабежа правоохранители разоблачили 42-летнего жителя поселка Русская Лозовая.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.