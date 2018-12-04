В Дергачевском районе охотники за металлом обокрали дачу

04 декабря 2018 г. 13:36
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В полицию обратился 56-летний мужчина с заявлением о краже с его дачного участка в поселке Безруки металлических дверей и чугунной ванны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Свой ущерб хозяин дачи оценил в сумму около 800 грн.

Полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 29 и 20-летние жители поселка Слатино.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники добрались до соседнего поселка на мотоцикле, на который затем загрузили похищенное имущество.

Похищенные металлические изделия они продали знакомому.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражу каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

 

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