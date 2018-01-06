В Дергачевском районе проводят проверку по факту уничтожения лесных насаждений

06 января 2018 г. 12:20
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В полицию с заявлением  о незаконной вырубке леса обратился местный депутат, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Он сообщил, что неизвестные спиливают  деревья в защитных полосах вдоль дороги «Дергачи-Полевая».

Прибывшие на вызов полицейские на месте происшествия обнаружили мужчину и автомобиль со спиленными деревьями.

Правоохранители при осмотре территории  собрали в качестве вещественных доказательств фрагменты пиленых деревьев. Мужчина, который находился на месте происшествия, свою причастность к незаконной вырубке деревьев отрицал.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр государственного реестра по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Автомобиль, в котором находилась спиленная древесина, полицейские поставили на штрафплощадку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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