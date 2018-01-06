В Дергачевском районе проводят проверку по факту уничтожения лесных насаждений

В полицию с заявлением о незаконной вырубке леса обратился местный депутат, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Он сообщил, что неизвестные спиливают деревья в защитных полосах вдоль дороги «Дергачи-Полевая».

Прибывшие на вызов полицейские на месте происшествия обнаружили мужчину и автомобиль со спиленными деревьями.

Правоохранители при осмотре территории собрали в качестве вещественных доказательств фрагменты пиленых деревьев. Мужчина, который находился на месте происшествия, свою причастность к незаконной вырубке деревьев отрицал.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр государственного реестра по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Автомобиль, в котором находилась спиленная древесина, полицейские поставили на штрафплощадку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.