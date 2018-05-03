В Дергачевском районе - случай ботулизма: пострадавшая в тяжелом состоянии

30 апреля в Харьковской области зарегистрировали первый в 2018 году случай ботулизма.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Пострадавшая – 39-летняя жительница Дергачей - употребляла вяленую рыбу, купленную на Центральном рынке в Мелитополе Запорожской области.

Первые симптомы заболевания женщина почувствовала через 18 часов после употребления рыбы.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу.

Заболевшей ввели сыворотку против ботулизма и проводят медикаментозное лечение.