В Дергачевском районе - случай ботулизма: пострадавшая в тяжелом состоянии

03 мая 2018 г. 11:21
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30 апреля в Харьковской области зарегистрировали первый в 2018 году случай ботулизма.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Пострадавшая – 39-летняя жительница Дергачей  -  употребляла вяленую рыбу, купленную на Центральном рынке в Мелитополе Запорожской области.

Первые симптомы заболевания женщина почувствовала через 18 часов после употребления рыбы.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу.

Заболевшей ввели сыворотку против ботулизма и проводят медикаментозное лечение.

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