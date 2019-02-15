В Дергачевском районе - случай острой кишечной инфекции

Как сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра, с 12 по 14 февраля после празднования семейного торжества пятеро взрослых с жалобами на слабость, повышение температуры, боли в животе и жидкий стул госпитализированы в Областную клиническую инфекционную больницу. Предварительный диагноз медиков - острый гастроэнтерит средней тяжести.

Установлено, что заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд домашнего приготовления.

Специалистами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции, путей и факторов ее передачи.

На сегодняшний день все заболевшие продолжают лечение в инфекционной больнице.