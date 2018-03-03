В Дергачевском районе у фермера отобрали почти 50 га незаконно арендованной земли

03 марта 2018 г. 17:05
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Почти 50 га сельскохозяйственных земель,  которые незаконно предоставили в аренду фермеру, возвратились государству.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура направила в суд  иск о признании недействительным договора аренды земель стоимостью 1 млн. 400 тысяч гривен и ее возврате в собственность государства.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, прокуратура установила, что в 2014 году ГУ Госземагентства в области незаконно предоставило в аренду на 49 лет сельскохозяйственные земли  для ведения фермерского хозяйства одному из фермеров Дергачевского района.

Однако выяснилось, что фермер уже является основателем двух хозяйств и ему уже выделялись участки за счет земель государственной собственности.

То есть фактически он получил дополнительные земли - для расширения, а не для ведения фермерского хозяйства.

Согласно действующему законодательству, дополнительные земли гражданин или фермерское хозяйство должны получать на конкурсной основе - через участие в торгах.

Однако указанные участки площадью почти 50 га предоставили вне предусмотренной законом обязательной процедурой - без проведения земельных торгов.

 

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