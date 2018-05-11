В Дергачевском районе у женщины выявили дирофиляриоз

В Дергачевском районе выявили случай заболевания дирофиляриозом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
В Дергачевскую центральную районную больницу с жалобами на наличие опухоли в области грудной клетки обратилась женщина.
В ходе проведения операции и лабораторного дообследования специалисты установили женщине диагноз - дирофиляриоз.
По месту жительства больной женщины специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое обследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
В Харьковской области случаи заболевания дирофиляриозом регистрируются ежегодно, сообщают в лабораторном центре.
Дирофиляриоз - это паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном, комаров.
Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники; возбудителем заболевания - тонкие нитевидные круглые гельминты - черви, которые вызывают подкожную и глазную формы заболевания.
В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров (до 30 см).