В Дергачевском районе у женщины выявили дирофиляриоз

В Дергачевском районе выявили случай заболевания дирофиляриозом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В Дергачевскую центральную районную больницу с жалобами на наличие опухоли в области грудной клетки обратилась женщина.

В ходе проведения операции и лабораторного дообследования специалисты установили женщине диагноз - дирофиляриоз.

По месту жительства больной женщины специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое обследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Харьковской области случаи заболевания дирофиляриозом регистрируются ежегодно, сообщают в лабораторном центре.

Дирофиляриоз - это паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном, комаров.

Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники; возбудителем заболевания - тонкие нитевидные круглые гельминты - черви, которые вызывают подкожную и глазную формы заболевания.

В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров (до 30 см).