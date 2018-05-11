В Дергачевском районе у женщины выявили дирофиляриоз

11 мая 2018 г. 10:59
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В Дергачевском районе выявили случай заболевания дирофиляриозом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В Дергачевскую центральную районную больницу с жалобами на наличие опухоли в области грудной клетки обратилась женщина.

В ходе проведения операции и лабораторного дообследования специалисты установили женщине  диагноз - дирофиляриоз.

По месту жительства больной женщины специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое обследование и  комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Харьковской области случаи заболевания дирофиляриозом регистрируются ежегодно, сообщают в лабораторном центре.

Дирофиляриоз - это паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном, комаров.

Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники; возбудителем заболевания - тонкие нитевидные круглые гельминты - черви, которые вызывают подкожную и глазную формы заболевания.

В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров (до 30 см).

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