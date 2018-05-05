В Дергачевском районе за коррупцию наказали депутата райсовета

05 мая 2018 г. 18:20
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Депутат Дергачевского райсовета, который вовремя не сообщил в НАПК об изменениях в имущественном состоянии, понесет наказание за коррупцию.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, в начале декабря 2017-го года депутат приобрел 4 земельных участка стоимостью 4 миллиона гривен.

Однако в установленный законом срок чиновник не сообщил в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, тем самым нарушил действующее законодательство.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля) и назначил депутату наказание в виде административного штрафа – 1700 гривен.

 

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