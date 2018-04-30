В Дергачевском районе за плохую заботу о детях наказали многодетную мать

В Дергачевскои районе правоохранители совместно с работниками районных служб по делам детей провели профилактические рейды в поселке Слатино.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе рейда правоохранители выявили 29-летнюю жительницу поселка, которая ненадлежащим образом заботится о шестерых детях.

Женщина воспитывает своих детей самостоятельно.

В отношении женщины полицейские составил административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях.