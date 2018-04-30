В Дергачевском районе за плохую заботу о детях наказали многодетную мать

30 апреля 2018 г. 15:00
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В Дергачевскои районе правоохранители  совместно с работниками районных служб по делам детей провели профилактические рейды в поселке Слатино.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе рейда правоохранители выявили  29-летнюю жительницу поселка, которая ненадлежащим образом заботится о шестерых детях.

Женщина  воспитывает своих детей самостоятельно.

В отношении женщины полицейские составил административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях.

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