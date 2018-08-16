В Дергачевском районе будут судить харьковчанина, который вез в Россию почти 6 кг каннабиса

16 августа 2018 г. 10:23
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Прокуратура области направила в суд обвинительный акт по 57-летнему харьковчанину за попытку контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах и незаконной перевозки наркотиков (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В июне мужчина пытался перевезти из Украины в Россию почти 6 кг каннабиса. 

Его задержали поздно вечером на автомобильном пункте пропуска "Гоптовка".

Наркотики правоохранители нашли в автомобиле "Daewoo Lanos", за рулем которого мужчина и пытался пересечь границу.

Злоумышленник спрятал 46 пакетов с каннабисом под капотом машины.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Мужчина свою вину не признает и не сотрудничает со следствием.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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