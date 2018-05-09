В Дергачевском районе женщина обокрала ребенка

09 мая 2018 г. 11:00
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В полицию поступило сообщение от 33-летней жительницы Дергачевского района о том, что у ее несовершеннолетней дочери пропал мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что девочка положила мобильный телефон на скамейку, а 24-летняя жительница Солоницевки  незаметно взяла его и ушла.

Полицейские изъяли вещественное доказательство и вернули владелице.

Следователем внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражу телефона женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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