В детском саду на Харьковщине детей подвергали опасности

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать один из поселковых советов Змиевского района устранить нарушения требований пожарной безопасности в детском саду.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Оксана Черкашина, при проведении проверки инспектор ГСЧС обнаружил в детсаду многочисленные нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности.

В частности, помещение не оборудовано системой противопожарной защиты, пожарные насосы не были отремонтированы, также не было проведено техническое обслуживание огнетушителей.

По результатам проверки руководителю детского учреждения было внесено предписание. Однако чиновники сельсовета, на балансе которого находится детский сад, не приняли никаких мер по устранению выявленных нарушений.

Поскольку такая ситуация ставит под реальную угрозу жизни детей, посещающих дошкольное учебное заведение, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.