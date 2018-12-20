В детскую больницу привезли девочку, которую мать бросила в Москве

20 декабря 2018 г. 13:46

18 декабря в харьковскую областную детскую больницу привезли девочку 2018 года рождения, которую мать бросила в соседнем государстве.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации Центра, на пункте пропуска через российско-украинскую государственную границу "Гоптовка-Нехотеевка" младенца передали службе по делам детей города Лозовая. Бригада отдела выездной консультативной медицинской помощи довезла девочку от контрольного пункта "Гоптовка" до больницы.

Мать - гражданка Украины, родила девочку в Москве и оставила в роддоме, при этом подписав согласие на удочерение. 

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