В детскую больницу привезли девочку, которую мать бросила в Москве

18 декабря в харьковскую областную детскую больницу привезли девочку 2018 года рождения, которую мать бросила в соседнем государстве.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации Центра, на пункте пропуска через российско-украинскую государственную границу "Гоптовка-Нехотеевка" младенца передали службе по делам детей города Лозовая. Бригада отдела выездной консультативной медицинской помощи довезла девочку от контрольного пункта "Гоптовка" до больницы.

Мать - гражданка Украины, родила девочку в Москве и оставила в роддоме, при этом подписав согласие на удочерение.