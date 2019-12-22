В Днепре мужчина после корпоратива ходил по улицам в одних трусах

Правоохранители Днепра отреагировали на вызов, что по проспекту Слобожанский ходит полуобнаженный мужчина. На месте выяснилось, что последний отдыхал на корпоративе, после чего пошел домой в нижнем белье, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Так, рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанский ходит полуобнаженный мужчина.

"Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улице только в нижнем белье", - рассказали правоохранители.

"Иногда патрульным приходится сталкиваться с довольно странными ситуациями. Особенно часто такие ситуации случаются с людьми в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

По словам самого мужчины, он отдыхал на корпоративе, а что происходило дальше, вспомнить не может.

Его личность установили, и как оказалось, близкие мужчины уже начали бить тревогу и сообщили в полицию о том, что не могут найти своего родственника.

"Мужчина сказал, что жертвой преступления он не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и известили родных о его местонахождении", - констатировали полицейские.