В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок

24 января 2020 г. 15:25
Источник: УНИАН
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В Днепре в больнице 21 января от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик в возрасте 2,5 лет. Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Кузьменко.

«В прошлый вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько дней после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка именно штамм гриппа А», - отметила Кузьменко.

По ее словам, это первый в регионе летальный случай от гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне (с начала октября). Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. Всего в течение нынешнего эпидемического периода гриппом заболели более 200 тыс. человек. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.
 

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