В Днепре совершили двойное самоубийство парень и девушка

31 августа 2018 г. 12:42
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В Днепре 18-летний юноша и 16-летняя девушка совершили двойное самоубийство.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, 31 августа в полицию около 7:00 утра поступило сообщение о том, что 16-летняя девушка и 18-летний парень выпрыгнули из окна 8-го этажа дома по улице Глинки.

Установлено, что пара сняла жилье за несколько дней до случившегося.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Фейсбук, что парень и девушка приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством и  обнародовал их предсмертную записку.

Предсмертное послание молодых людей начинается словами о том, что они «почувствовали этот мир»

«В то время, когда тысячи наших граждан-военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате военные агрессии Российской Федерации делают все возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни, эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, по их словам, «уже пожили и познали жизнь в свои 17-18 лет», - написал Аброськин.

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