В дома харьковчан после аварии на тепломагистрали в центре Харькова подали отопление - ГСЧС

04 марта 2018 г. 11:22
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Сегодня, по состоянию на 08:00 все дома харьковчан подключены к теплоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как ранее сообщалось, 3 марта около 00:10  обнаружили дефект (порыв) в районе улицы Чернышевского 76, (Киевского района) магистральной теплосети диаметром 500 мм, которая обеспечивала теплоснабжение в киевском районе города Харькова.

Без теплоснабжения остались 181 жилой дом, 11 медицинских учреждений, 2 детских сада, 2 школы и 65 ведомств.

КП "Харьковские тепловые сети"  переподключили эти объекты жилищного и социального фондов к резервной магистрали.

На месте аварии работали аварийные бригады ХТС.

 

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