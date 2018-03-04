В дома харьковчан после аварии на тепломагистрали в центре Харькова подали отопление - ГСЧС

Сегодня, по состоянию на 08:00 все дома харьковчан подключены к теплоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как ранее сообщалось, 3 марта около 00:10 обнаружили дефект (порыв) в районе улицы Чернышевского 76, (Киевского района) магистральной теплосети диаметром 500 мм, которая обеспечивала теплоснабжение в киевском районе города Харькова.

Без теплоснабжения остались 181 жилой дом, 11 медицинских учреждений, 2 детских сада, 2 школы и 65 ведомств.

КП "Харьковские тепловые сети" переподключили эти объекты жилищного и социального фондов к резервной магистрали.

На месте аварии работали аварийные бригады ХТС.