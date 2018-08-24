В доме харьковчанки-спортсменки с инвалидностью установят пандус - горсовет

В Харькове в доме участницы Паралимпийской сборной по фехтованию и бронзовой медалистки Чемпионата мира Анны Пашковой установят пандус.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщалось ранее, между жителями дома на улице Кричевского, 40, в Харькове разгорелся скандал по поводу установления пандуса для одной из жительниц дома, участницы Паралимпийской сборной Украины Анны Пашковой.

Девувшка жаловалась на то, что она не может выехать из дома по делам, поскольку не может сделать это самостоятельно, передвигаясь на коляске, и поэтому ей нужен пандус, но соседи спортсменки "порекомендовали" ей "не выходить из квартиры или переехать в соседний дом, где уже имеется пандус".

Спортсменка опубликовала на своей странице в Facebook видео словесной перепалки со своими соседями по подъезду и получила единогласную поддержку неравнодушных горожан.

Десятки харьковчан пришли к дому девушки, чтобы поддержать ее в борьбе с соседями.

На инцидент обратили внимание и городские власти.

«Пандус у Анны будет», - заверил Юрий Сидоренко.

По мнению городских властей, установка пандуса на данном месте никак не нарушает действующее законодательство.

Монтаж сооружения уже начался.