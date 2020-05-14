В Донецке задержали фигуранта дела о катастрофе MH17 - СМИ

В Донецке арестован сепаратист Леонид Харченко (позывной Крот), которого суд в Нидерландах судит в заочном режиме по обвинению в сбитии малайзийского Боинга под Донецком. Об этом сообщает BBC в четверг, 14 мая.

Харченко задержали возле его дома в Донецке 11 марта по другому уголовному делу и отправили под стражу.

Теперь он содержится в СИЗО "минюста ДНР" на улице Кобозева, 4.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - заявил изданию человек, знакомый с делом арестованного Харченко.

Собеседники ВВС считают, что Крота взяли под стражу, чтобы его не похитили спецслужбы Украины, как это произошло с Владимиром Цемахом, тоже считающимся важным участником истории о крушении Боинга МН17.

"Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека", - говорит другой боевик.

До начала боевых действий на Донбассе Харченко был инженером в Константиновке. Весной 2014 года он примкнул к боевикам "ДНР", взял позывной "Крот" и стал работать под началом Сергея Дубинского - отставного офицера Главного управления разведки России.

Вскоре, летом 2014 года, Харченко охранял установку Бук в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он координировал транспортировку Бука из Донецка к месту пуска и его эвакуацию обратно в Россию.

Напомним, что ранее была установлена личность ключевого фигуранта в деле MH17. "Владимир Иванович", фигурировавший в телефонных разговорах сепаратистов накануне авиакатастрофы, - это замглавы погранслужбы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака, утверждают расследователи.

Фред Вестербеке, который в Нидерландах был главным прокурором по делу MH17 с 2014 года, уволился: он перешел на другую работу.