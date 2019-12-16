В Дробицком яру почтили память жертв Холокоста

16 декабря 2019 г. 15:00
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В Дробицком яру сегодня, 16 декабря, прошел траурный митинг, на котором почтили память жертв Холокоста 1941-42 г.г.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, памятное мероприятие состоялось на мемориальном комплексе в Харькове.

Представители областной и городской власти, родственники погибших, а также представители религиозных и общественных организаций возложили цветы к памятному знаку.

Как отмечается, почтить память погибших в Дробицком яру прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Йоэль Лион. 

В ХОГА напомнили, что всего за месяц – с декабря 1941 по январь 1942 года - в Дробицком яру расстреляли от 16 до 20 тысяч евреев. И отправной точкой трагедии стал день 14 декабря 1941 года, когда был опубликован приказ военного коменданта Харькова: всем евреям города в двухдневный срок переселиться в бараки в районе ХТЗ.

Также во время оккупации здесь погибли люди разных национальностей - военнопленные и советские подпольщики.

 

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