В Дробицком яру почтили память жертв Холокоста

В Дробицком яру сегодня, 16 декабря, прошел траурный митинг, на котором почтили память жертв Холокоста 1941-42 г.г.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, памятное мероприятие состоялось на мемориальном комплексе в Харькове.

Представители областной и городской власти, родственники погибших, а также представители религиозных и общественных организаций возложили цветы к памятному знаку.

Как отмечается, почтить память погибших в Дробицком яру прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Йоэль Лион.

В ХОГА напомнили, что всего за месяц – с декабря 1941 по январь 1942 года - в Дробицком яру расстреляли от 16 до 20 тысяч евреев. И отправной точкой трагедии стал день 14 декабря 1941 года, когда был опубликован приказ военного коменданта Харькова: всем евреям города в двухдневный срок переселиться в бараки в районе ХТЗ.

Также во время оккупации здесь погибли люди разных национальностей - военнопленные и советские подпольщики.