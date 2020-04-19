В двух храмах Харькова зафиксированы нарушения карантинных норм во время пасхальных богослужений - полиция

В двух храмах Харькова, расположенных в Шевченковском и Московском районах города, во время богослужений по случаю празднования Пасхи полицейские зафиксировали нарушение постановления Кабинета Министров Украины относительно карантинных норм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, возле храмов находились около 40 человек, которые не придерживались определенной дистанции.

Указанная информация о нарушении правил карантина зарегистрирована в журнале единого учета территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

В целом, по данным полиции, на Харьковщине во время богослужений по случаю празднования Пасхи грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как отмечается, в течение пасхальных праздников к обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены около 2000 правоохранителей.

Работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, патрульные полицейские, курсанты ХНУВД, военнослужащие Национальной академии Нацгвардии Украины и военнослужащие службы правопорядка ВСУ несли службу непосредственно возле храмов, а также поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь.

Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать требования карантинных мероприятий, а также не нарушать общественный порядок.