В двух областях Украины действовал незаконный call-центр с недельным оборотом в 3 миллиона гривен

Киберполиция в Запорожье обнаружила call-центр, который выманивал деньги у украинцев и маскировался под офисы продажи окон и балконов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Департамента киберполиции Украины.

Киберполиция установила, что организовали такую деятельность трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Они скупали у DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы использовали для собственных преступных действий.

Преступную деятельность злоумышленники вели на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Используя методы психического воздействия, злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и выманивали средства у сотен граждан путем получения cvv-кода, номера карты, пин-кода и прочего.

Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами на четырех различных языках.

Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков. Полученную информацию они использовали для похищения денег с банковских карточек пострадавших.

Три офиса преступной группы находились в Запорожье, а над отмыванием денег работали около 100 человек, в том числе и несовершеннолетние.

За свою «работу» они получали «зарплату» - около 15 тысяч гривен ежемесячно.

Еженедельный оборот так называемого call-центра составлял 3 миллиона гривен.

При обысках по месту расположения офисных помещений мошенников правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всю изъятую технику направили на экспертизу.

После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.