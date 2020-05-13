В двух подразделениях харьковской полиции назначены новые руководители

Глава ГУ Нацполиции Харьковской области генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко представил личному составу Слободского райотдела нового начальника - подполковника полиции Юрия Попельнюка. До этого он занимал должность руководителя Сахновщинского отдела полиции. Об этом сообщили в "главке".

Кроме того, временно исполняющим обязанности начальника Харьковского отдела полиции стал подполковник полиции Андрей Дмитриев, который с 2017 года работал заместителем начальника этого подразделения. Службу в ОВД Андрей Дмитриев начал в 2002 году в должности участкового инспектора Харьковского районного отдела УМВД Украины в Харьковской области.