В двух районах города в домах харьковчан временно прекращено водоснабжение

В связи с ремонтными работами в некоторых домах харьковчан в двух районах Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 13:30 воду отключили по таким адресам:

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 45; ул. Светлая, 2, 2-а, 2-б; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26, 26-б до 15:00 28.02.18 г.; пр. Московский, 41 до 20:00 28.02.18 г.

Шевченковский район: ул. Архитекторов, 28 (п. №3); пр. Победы, 71-б, 79; ул. Архитекторов, 34 до 18:00 28.02.18 г.