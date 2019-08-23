В двух районах города во вторник не будет воды

Водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 27 августа до 8:00 28 августа.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей в рамках подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Водоснабжение будет прекращено в части Шевченковского района, ограниченной ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

- в части Киевского района, ограниченной пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Полный список адресов можно увидеть здесь.