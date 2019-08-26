 

В части двух районов Харькова из-за ремонта на сутки отключат воду

26 августа 2019 г. 17:00
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27 августа с 8:00 до 08:00 28 августа в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно будет прекращено водоснабжение в части двух районов Харькова.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Харьковводоканал», будет прекращено водоснабжение абонентов части Шевченковкого района, ограниченной:

- ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

А также воды не будет в части Киевского района, ограниченной:

-  пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

 

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