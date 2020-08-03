В двух районах Харькова сутки не будет воды

03 августа 2020 г. 11:39
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Водоснабжение в части Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 5 августа до 12:00 6 августа. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительных на насосной станции с целью подготовки сооружений к работе в осенне-зимний период. 

Воды временно не будет:

в части Шевченковского района, ограниченной:
 
- рекой Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул.  Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;
 
в части Киевского района, ограниченной:
 
- Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в том числе частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».
 
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.

 

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