В двух районах Харькова сутки не будет воды

В Харькове с 8:00 26 августа до 12:00 27 августа в части Шевченковского и Киевского районов будет прекращено водоснабжение в связи с проведением планово-предупредительных работ на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

Так, в указанное время воды не будет:

- в части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, окружной дорогой до поселка Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, улицей Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;

- в части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, поселком Жуковского (в том числе частный сектор), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.