В двух районах Харькова задержали троих автоворов

За выходные харьковские полицейские зафиксировали два случая краж из автомобилей и выявили вероятно причастных к этим преступлениям злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, утром 6 января патрульные получили сообщение о неизвестных, которые во дворе дома на проспект Науки били стекла автомобилей.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия двух мужчин, которые, увидев патрульных, заметно занервничали и попытались уйти.

Полицейские остановили мужчин.

У одного из них обнаружили вероятно похищенные вещи из автомобиля "Volkswagen Golf", который стоял неподалеку с разбитым стеклом в двери.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которой и передали задержанных мужчин.

Также в полиции сообщили о еще одной краже из авто, сообщение о которой полицейские получили 7 января.

По предварительной информации, на улице Валдайской неизвестный проник в автомобиль "ВАЗ 2108".

Прибывшие по указанному адресу патрульные обнаружили мужчину, у которого обнаружили панель магнитолы из автомобиля "ВАЗ 2108".

Для выяснения всех обстоятельств выявленного мужчину полицейские передали следственно-оперативной группе.